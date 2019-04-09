Cezayir'de geçici cumhurbaşkanı belli oldu

Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Başkentte bugün Cezayir parlamentosunun üst kanadı Millet Konseyi ve alt kanadı Ulusal Halk Meclisi, geçen hafta istifasını açıklayan Abdulaziz Buteflika'nın görevden ayrılması için ortak oturum gerçekleştirdi.

Parlamentonun iki kanadının toplamı 644 sandalyeden oluşan oturum sonucunda 453 milletvekilinin oy çoğunluğuyla cumhurbaşkanlığı makamında boşluk olduğuna dair karar verildi. Anayasaya göre bu kararın ardından parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.

Cezayir'de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını açıklamasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika'nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.