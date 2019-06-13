Cezayir'de eski başbakan gözaltında: Rüşvet ve yolsuzluk...

Cezayir'de dört aydır süren eylemlerin ardından yönetimde yer alan birçok isim yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınırken son gözaltına alınan isim, eski başbakan Ahmed Uyahya oldu.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasının ardından devam eden eylemlerle birlikte yönetim kadrosunda bulunan birçok isim hakkında soruşturma haberleri geliyor.

Son olarak Cezayir Yüksek Mahkemesi, eski başbakan Ahmed Uyahya'nın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Mart ayında görevinden ayrılan Uyahya hakkında rüşvetçilik suçlamaları bulunuyor.

Ulaştırma Bakanı Abdülgani Zaalane de dün benzer suçlamalardan dolayı mahkemeye çıktı. Zaalane, 18 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan, ancak eylemler nedeniyle iptal edilen başkanlık seçimlerinde Buteflika'nın seçim kampanyasını yönetme görevini üstlenmişti.

Geçen ay bir diğer eski başbakan olan Abdülmelek Selal dahil sekiz bakan daha yolsuzluk suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

Buteflika'nın en küçük kardeşi Sait de iki istihbarat şefiyle birlikte "ordu ve devlet yönetimine komplo kurma" suçundan tutuklanmıştı.