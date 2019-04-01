‘Cezayir’de Buteflika istifaya hazırlanıyor’

Dün yeni kabinesini açıklayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın istifaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters haber ajansı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın yarın istifasını açıklamaya hazırlandığını bildirdi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa’nın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Bu maddeye göre Buteflika’nın ya kendisinin istifa edebileceği ya da Anayasa Konseyi’nin Buteflika’nın göreve devam etmesinin uygun olmadığına karar verebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Buteflika dün Nureddin Bedevi’nin başbakanlığındaki yeni kabinesini açıkladı. 27 bakandan oluşan yeni kabinede Buteflika’nın istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı Salih’in Savunma Bakanlığı’nı da yürüten Buteflika’nın yardımcılığı görevinde kalması dikkat çekti.

82 yaşındaki Buteflika, Cezayir’de nisan ayında yapılacağı duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeniden aday olduğunu şubat ayında açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.

2013’te felç geçiren Buteflika’nın o günden beri sağlığı konusunda ciddi şüpheler var. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Buteflika, halkın karşısına nadir olarak çıkıyor ve konuşmakta zorluk çektiği biliniyor.

Milyonların sokağa yansıyan öfkesinin ardından 11 Mart’ta Buteflika adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan’da yapılması öngörülen seçimlerin ertelendiğini açıklamıştı. Ancak bu açıklama gösterilerin devam etmesini engellememişti.

Ülkede ulusal bir konferansa gidilmesi ve yeni bir seçim tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

