Cezayir yönetiminden okullara: İbadethaneleri kapatın, namazın yeri ev, burası eğitim yeri

Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, okullara gönderilen talimatla ibadethanelerin kapatılıp sınıfa çevrilmesini istedi. Bin Gabrit, 'Öğrenciler, okullara eğitim için gidiyor, başka bir şey için değil. Bu uygulamanın (namaz) yeri okul değil, evdir' dedi.

Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit okullardaki ibadethanelerin sınıfa dönüştürülmesi için talimat verdi.

Bin Gabrit, Burc Buariric ilindeki ziyareti sırasında gazetecilerin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Uluslararası Cezayir Okulu'nda bir öğrencinin kurum içinde namaz kıldığı gerekçesiyle cezalandırılması olayına ilişkin yöneltilen soruyu, "Öğrenciler, okullara eğitim için gidiyor, başka bir şey için değil. Bu uygulamanın (namaz) yeri okul değil, evdir" diye cevapladı.

'İBADETHANELERİ SINIFA DÖNÜŞTÜRÜN'

Bu açıklamadan birkaç gün önce Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Bin Gabrit düzenlenen bir toplantıda milli eğitim müdürlerine okullardaki ibadethanelerin kapatılması ve bu bölümlerin, eğitim kurumlarındaki sınıflara dönüştürülmesi talimatını verdi.

​CEZAYİRLİ MÜSLÜMAN ALİMLER DERNEĞİ'NDEN TEHDİT

Cezayirli Müslüman Alimler Derneği, Bakan Bin Gabrit'in açıklamalarını kınayarak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bu açıklamaya karşı kampanya başlattı.

Dernek Başkanı Abdurrazık Kasum, bu durumda "Cezayirli anne-babalar ile Fransa'daki Cezayirlilerin kendi devletlerine karşı bir tutum alabileceğini" öne sürerek hükümeti tehdit etti.

DİNİ OLMAYAN KİTAPLARDAN BESMELE KALDIRILDI

Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, daha önce de dini derslere ait olanlar dışında okul kitaplarının girişinde yer alan besmelenin kaldırılması kararını öne sürmüştü.

Cezayir'de Eğitim Bakanlığı'nın okul kitaplarının girişinde yer alan 'besmele' ibaresinin kaldırılması kararının ardından İslamcılar ülkedeki "okullarda Arap-İslam kimliğinin silinmeye çalışıldığını" iddia etmişti.