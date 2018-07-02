Cezayir sığınmacı merkezleri kurulmasını kabul etmeyecek

Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, Cezayir'de 'yasadışı sığınmacılar için merkezler kurulmasını kabul etmeyeceklerini' ifade etti.

Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, 31'inci Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sığınmacı krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezayir'de "yasadışı sığınmacılar için merkezler kurulmasını kabul etmeyeceklerini" belirten Başbakan Ouyahia, sığınmacı sorunu konusunda Avrupa'yla benzeri sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

CEZAYİR'DEN AB ÇÖZÜMÜNE RET

Sığınmacı sorununa ilişkin uzun müzakerelerin yapıldığı, 28-29 Haziran günlerinde gerçekleşen Avrupa Birliği zirvesinden çıkan çözümü, Cezayir reddetti.

AB zirvesinden sığınmacı sorununun çözümü için Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerine fon aktarma ve buralarda, ilgili ülkelerin hükümetleriyle anlaşarak, Avrupa'ya yasadışı yollarla geçmeye çalışan mültecilerin tutulacağı merkezler kurma kararı çıkmıştı.

Cezayir Başbakanı Ouyahia, AB zirvesi bittikten bir gün sonra, 31'inci Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, basına bir açıklama yaparak, "Cezayir'in bu konudaki pozisyonu iki gün önce Dışişleri Bakanı Abdülkadir Messahel tarafından zaten açıklandı. Cezayir bu tip merkezlerin kurulmasını kabul etmeyecek" dedi.

'CEZAYİR GÖZALTI MERKEZİ AÇMAYACAK'

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdülkadir Messahel, daha önce Fransız radyo kanalı RFI'ye konuşmuş, "Cezayir'in herhangi bir gözaltı merkezi açması gibi bir durum yok, çünkü Cezayir de Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunların aynısını yaşıyor" demişti.

Messahel RFI'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: