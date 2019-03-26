Cezayir ordusu Buteflika'nın istifasını istedi

Cezayir Genelkurmay Başkanı Gaed Salah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasını istedi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı, cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını istedi

Cezayir Genelkurmay Başkanı Gaed Salah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasını talep etti.

Yerel televizyon kanalı Ennahar TV, Salah'ın "Cezayir halkının talepleri geçerlidir" dediğini aktardı.

BUTEFLİKA'NIN ADAYLIĞI PROTESTOYA SEBEP OLMUŞTU

Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdülkadir Bensalah'ın 45 gün süreyle başkanlık görevini yürüteceği açıklandı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Karşıtlık gösterinin ardından Buteflika'nın adaylığını geri çekmesi, nisanda düzenlenen seçimleri ertelemesi ve yeni bir anayasa yazılınca görevini bırakacağını açıklaması göstericileri yatıştırmamıştı.