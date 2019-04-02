Cezayir Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti

Cezayir’de aylar süren protesto gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Buteflika istifayı kabul etti. 82 yaşındaki Buteflika'nın 28 Nisan'a dek istifa edeceği açıklandı.

Cezayir'de aylardır süren protestoların ardından Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika istifayı kabul etti. Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Buteflika’nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan’dan önce istifa edeceği duyuruldu.

Aynı zamanda ülkenin Savunma Bakanı da olan Buteflika, yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Ahmed Salih tarafından da istifaya davet edilmişti.

82 yaşındaki Buteflika, 2013 yılında felç geçirdikten sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. O tarihten bu yana kamuoyu önüne nadir olarak çıkan Buteflika’nın konuşmakta güçlük çektiği biliniyordu.

Şubat ayında Buteflika’nın beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklaması halkın öfkesini tetiklemişti. Aylar süren protesto gösterilerinin ardından nisan ayında yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenmişti.

Buteflika’nın ofisinden dün yapılan ve televizyonlardan yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanının “geçiş sürecinde devlet kurumlarının işlevlerini yerine getirmesini güvenceye alacak adımları atacağı” kaydedildi.

Açıklamada Buteflika’nın 28 Nisan’dan önce istifa edeceği bildirildi.

Buteflika yeni kabineyi kurma görevini eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi’ye vermiş ve Bedevi’nin başbakanlığındaki yeni kabine pazar günü kurulmuştu.

Ancak Cezayir’de halkın öfkesi yalnızca Buteflika’ya yönelik değil.

Dün yeniden sokağa çıkan göstericiler eskisinin bir devamı olduğunu ve üyelerinin hepsinin yolsuzluklara ve baskı rejimine karışmış kişiler olduklarını belirttikleri yeni kabineyi protesto ettiler.

