Cezayir Başkanı Abdülaziz Buteflika protestoların ardından istifa etti

Cezayir resmi haber ajansı, devlet başkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifa ettiğini duyurdu. Buteflika’nın istifası için ülke çapında eylemler düzenleniyordu.

Cezayir devlet haber ajansı APS’nin geçtiği habere göre, Başkan Abdülaziz Buteflika resmi istifasını sundu.

82 yaşındaki Abdülaziz Buteflika, genelkurmay başkanının kendisini görevden almak için derhal harekete geçeceğini söylemesinden kısa bir süre sonra istifasını verdi.

General Ahmed Gaed Salah, “Zaman harcayacak takatimiz kalmadı” demişti.

Pazartesi günü, 20 yıl boyunca iktidarda olan Bouteflika, 28 Nisan'da görev süresinin bitiminden önce istifa edeceğini söylemişti. Ancak eylemciler ve muhalefet partileri bunu yetersiz bulurken, yüzlerce öğrenci, siyasi sistemin değiştirilmesi talebiyle başkentte eylemler düzenledi.

Bouteflika, 2013'te felç geçirdiğinden beri halkın önüne çok nadir çıkmaya başlamıştı.