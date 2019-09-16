Cezayir 12 Aralık'ta sandığa gidebilir

Cezayir'in geçici cumhurbaşkanı, seçimlerin 12 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Önceki akşam bir basın açıklaması yapan Cezayir'in geçici cumhurbaşkanı Abdülkadir Bensalah, başkanlık seçimlerinin 12 Aralık'ta gerçekleşmesini öngördüklerini duyurdu.

Öte yandan, seçimlerin o tarihte düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Geçiş sürecinin devrilen Buteflika rejiminden kalan figürlerin elinde ilerlemesinin Cezayir halkında ciddi bir rahatsızlığa neden olduğu biliniyor. Önü kesilemeyen sokak hareketi ve toplumsal huzursuzluk son olarak Demokratik ve Toplumsal Birlik Partisi lideri Karim Tabbou'nun tutuklanmasıyla artmış bulunuyor. Her cumartesi düzenlenen kitlesel protesto gösterilerinde Genelkurmay Başkanı'na hitaben "Size oy yok Bay Gaïd Salah" ve "Düşlerimiz sizin sandıklarınıza sığmaz" sloganları dile getiriliyor.