Cevad Zarif: ABD yönetimi kendi halkının kaynaklarını israf ediyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin kendi halkının kaynaklarını israf ettiğini söyledi. ABD yönetiminin "dışarıda maceracılık yaptığını ve terörü destekleyen rejimlere arka çıktığını" söyleyen Zarif, ABD halkının "yolsuzluk" ve "adaletsizlikten" bunaldığını söyledi.
Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik açıklamalarını eleştirerek, halkının kaynaklarını kötüye kullananın İran değil ABD olduğunu söyledi.
İran açıklamasında ABD'nin Irak ve Afganistan'da yaptıklarına tepki gösterilirken, İsrail'e verdiği açık destek de eleştirildi.
Cevad Zarif, ABD'nin nükleer cephaneliğini artırmasının savurganlık olduğunu belirtti.
İranlı bakan, ABD hükümetinin halkına karşı tavrını da hedef alarak, ABD'de eylemlerde yaşanan gözaltıları, göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasını ve çocukların "kafese konulmasını" eleştirdi.
Göçmen çocuklara dair ABD politikası büyük tepki çekmiş, ABD Başkanı Donald Trump geri adım atmak zorunda kalmıştı.