Cenova'da çöken köprüyü işleten şirkete soruşturma açıldı

Cenova'daki felaketin ardından köprünün işletmecisi olan özel firmaya soruşturma açıldı. Hükümet kaynakları soruşturma sonucuna göre diğer özel otoban işletmelerine de yaptırımların gelebileceğinin sinyalini verdi.

İtalya hükümeti, Cenova'da Salı günü çöken köprünün işletmecisi ve aynı zamanda ülkedeki en büyük otoban operatörü olan Autostrade per l’Italia’ya soruşturma başlattı. Soruşturmanın başlamasının ardından Autostrade per l’Italia’nın sahibi olan Atlantia firmasının hisseleri yüzde 25 düştü.

Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, işletme sahipleri hata yapmaya devam ettiği takdirde otoyolların devlet tarafından devralınması gerektiğini belirttikten sonra, SIAS ve ASTM gibi diğer otoban şirketlerinin hisselerinde de düşüş yaşandı.

Ulaştırma Bakanı Toninelli, Autostrade'ye sözleşmenin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini göstermesi için 15 gün süre verdiklerini söyleyerek, şirketin köprünün yeniden inşa masraflarını da karşılaması gerektiğini kaydetti.

Eski Ulaştırma Bakanı Edoardo ise, İtalya'nın Benetton ailesi tarafından sahip olunan Autostrade'nin viyadük güvenliğini sağlamada başarısız olduğu için işletme imtiyazını kaybedebileceğini söyledi.

150 milyon avro'ya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtilen Autostrade'nin gelecek hafta olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı düzenlemesi bekleniyor.