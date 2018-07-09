Cengiz Holding gözünü Sırbistan'a dikti

Artvin'de imza attığı doğa katliamıyla anılan Cengiz Holding, Sırbistan'ın en büyük madencilik şirketi RTB Bor'un ihalesine katılacak.

Artvin'de imza attığı doğa katliamıyla anılan Cengiz Holding, Sırbistan'ın en büyük bakır madenciliği ve döküm şirketi RTB Bor'un ihalesine katılacak.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Cengiz Holding patronu Mehmet Cengiz, Yugoslavya döneminin en önemli madencilik şirketi RTB Bor için Belgrad'a gitti ve Sırbistan yönetimiyle görüştü.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Mayıs ayında kamu şirketi olan RTB Bor için ortak aradıklarını açıklamıştı.

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Açılımı "Rudarsko-Topionicarski Basen Bor" olan Sırp şirketi, 1897'de Bor Bölgesi'nde keşfedilen bakır cevherlerinin ardından 1904'te Dorde Vajfert adlı Sırp işadamı tarafından kuruldu.

Şirket, Nazi işgaline karşı zafer kazanan Tito önderliğindeki partizanların iktidara gelmesinin ardından, 1951'de kamulaştırıldı. Mart 2007'de ilk kez özelleştirilen şirket, Romanyalı Cuprom'a 400 milyon dolar satıldı. Ancak Cuprom'un finansman sorunu sebebiyle ihale iptal edildi. 2008'de bu kez şirketin sahibi 466 milyon dolar ödeyen Avusturyalı A-Tec oldu ancak bu defa da ekonomik kriz sebebiyle satış gerçekleşmedi.

Varlıkları 800 milyon avroya varan RTB Bor, yıllık 43 bin ton bakır, 5 bin ton gümüş, 700 kilogram altın üretiyor. Şirketin çalışan sayısı ise yaklaşık 4 bin 900. RTB Bor için Sırp Hükümeti ile anlaştığı takdirde Cengiz Holding'in madencilikte bölgesel bir güç haline geleceği ifade ediliyor.