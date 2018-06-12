Çekya'da koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı

Çekya'da Ekim'de gerçekleşen seçimlerin ardından Andrej Babiş'in partisi Ano, sosyal demokratlarla hükümet kurma konusunda koşullu anlaşmaya vardı.

Milyarder işadamı Andrej Babiş'in, hükümetin kurulamadığı sekiz ayın ardından Çekya'da koalisyon hükümeti oluşturmaya hazır olduğu bildirildi. Çekya polisinin Babiş hakkında gözaltı kararı çıkardığı biliniyor.

Babiş'in partisi olan Ano'nun Sosyal Demokrat partisiyle koalisyon için koşullu anlaşma yaptığı, Sosyal Demokrat Parti üyelerininse anlaşmayı oylama sürecinde olduğu belirtiliyor. Sosyal Demokrat liderliğine geçen Jan Hamacek, partisinin hükümete dahil olacağına dair kendinden emin konuşarak 40'a karşı 60'la hükümette çoğunluk olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Popülist lider Babiş'in seçimleri rahat bir şekilde kazanmasıyla birlikte Çekya'nın Avrupa Birliği programının sekteye uğramasının ihtimal dahilinde olduğu ifade ediliyordu.

Hamacek, koalisyon anlaşması koşuluna göre, Babiş'in mahkeme tarafından suçlu bulunması veya yanlış bir hamle gerçekleştirmesi takdirde istifa edeceğini açıkladı.

Babiş'in Ocak'taki ilk hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ano ve Sosyal Demokratların Mayıs ayında koşullu anlaşma sağlamasıyla birlikte Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Babiş'i geçen hafta ikinci kez başbakanlığa atadı.

HAMACEK: AVRO’YU NİHAYETİNDE KABUL EDECEĞİZ

Seçimin ardından Babiş'in Avrupa Birliği'ne karşı tavrının yumuşaması dikkat çekerken Hamacek, Avrupa Birliği'ne ilişkin keskin siyasi değişimlerin yaşanmaması taraftarı olduğunu açıkladı.

Hamacek, Avrupa Birliği'nin önerdiği sığınmacı kota sistemine karşı olduklarını bildirdi.

Avro Bölgesi hakkında da konuşan Hamacek, “Avro'yu nihayetinde kabul edeceğimizi düşünüyoruz, ancak ülke için toplumsal ve ekonomik olarak kabul gördüğü aşamada. Şu anda ise Çek korunası oldukça değersiz” yorumunda bulundu.