Çekya, Merkel'in AB ortak sınır gücü önerisini reddetti

​Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa sınırlarını koruyacak bağımsız polis kuvveti önerisini Çekya Başbakanı Andrey Babis gerçekçi bulmadığını söyleyerek reddetti.

Çekya, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa sınırlarını koruyan polis gücü koyarak göç politikalarını esnetme önerisini her devletin kendi sınırını koruması gerektiğini savunarak reddetti.

Merkel, haftasonu sınır kontrolü ve ortak göç politikasının Avrupa Birliği için hayati bir mesele olduğunu, göç politikalarına “esnek bir sistem” getirmenin zorunlu olduğunu ve Frontex'in Avrupa'nın bağımsız çalışan sınır polis kuvveti olması gerektiğini belirtmişti.

Çekya Başbakanı Andrey Babis muhabirlere “Frontex'in her şeyi tek başına kontrol etmesi fikri uzun vadede hiç gerçekçi değil. Sınırları devletler tek başına korumalı” açıklamasını yaptı.

Çekya'yla birlikte Macaristan, Slovakya ve Polonya, iltica talep edenleri ülkelere yerleştirme adına Avrupa Komisyonu'nun belirleyeceği kota sistemini reddetti.

Avrupa Birliği liderlerinin göç konusunu tartışmak için Haziran sonunda zirve yapması bekleniyor.