Çekya lideri Zeman: Ukrayna'yı oligarklar yönetiyor

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Ukrayna'yı 'oligarkların yönettiğini' söyleyerek, Ukrayna'ya yardım yapılmaması gerektiğini belirtti.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yardım yapmaması gerektiğini belirterek, "AB'den oraya para akıtmak bu paranın oligarkların ceplerine gideceği anlamına geliyor" dedi.

Zeman, Ukrayna'nın hala oligarklar tarafından yönetildiğini ve ülkenin yolsuzluk karşıtı yasalar çıkartması gerektiğini belirtti.

Çekya lideri, "Kendi modelimizi dayatıp onlara devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylememeliyiz" diye konuştu, ancak Zeman Ukrayna'nın "anayasal reforma" ihtiyacı olduğunu savundu.

Ukrayna, AB'den üç kere mali yardım almıştı. Bu yardımların toplamda 3,4 milyar dolara ulaştığı söyleniyor.

Ukrayna yönetimini Yahudi düşmanı olması sebebiyle de eleştiren Zeman, Nazilerle işbirliği yapan Stepan Bandera'nın Kiev hükümeti tarafından kahraman sayılmasına tepki göstermişti.