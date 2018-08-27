Çek Cumhuriyeti Başbakanı: AB'den çıkışa işaret edenler bizim geleceğimizle oynuyor

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, bugün yaptığı açıklamada Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nden çekilmesinin, ülkenin geleceğini tehlikeye atacağını söyledi.

Başbakan Anrej Babis, Çek Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerdeki büyükelçilerine yönelik yaptığı konuşmada "Biz Batı'nın güçlü bir unsuruyuz, biz AB üyesi ve NATO müttefikleriyiz, ve hiç kimse bunu sorgulayamaz. Eğer Czexit'den (Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nden çekilmesi) bahseden biri olursa, o bizim geleceğimizle oynuyordur” sözlerini kullandı.

Babis, Çek ihracatının yüzde 83'ünün AB ülkelerine yönelik olduğunu, Çek Cumhuriyeti’nin milli gelirinin 14 yıllık AB üyeliği boyunca yüzde 37 arttığını ve AB’nin Çek Cumhuriyeti'ne 700 milyar koruna (yaklaşık 31,5 milyar dolar) finansal yardımda bulunduğunu söyleyerek AB üyeliğini savundu.

Babis, AB’nin politikalarını eleştirmenin her zaman AB karşıtlığı anlamına gelmeyeceğini de ekledi.

‘TEK BİR GÖÇMEN BİLE KABUL ETMEK İSTEMİYORUZ’

Başbakan, konuşmasının devamında Avrupa Birliği’nin göç sorununu ele alması gerektiğini ve konuyla ilgili üye olmayan devletlerle bir anlaşmaya varması gerektiğini söyledi. Çek hükümeti, her AB devletinin kabul etmesi gereken zorunlu mülteci kotası fikrine şiddetle karşı olduğunu vurguladı. Babis, "Tek bir göçmen bile kabul etmek istemediğimi söylersem, bu kesin ve oldukça açık bir sembol olur" dedi.

Çek Cumhuriyeti 2004 yılında Avrupa Birliği'ne katılmasına rağmen, geçtiğimiz yıllarda yeniden göçmen yerleştirme kotası sistemine uyma konusundaki isteksizliği nedeniyle 2015 yılında AB tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Haziran 2016'da AB’den ve NATO’dan çıkmak için bir referandum çağrısında bulunmuştu fakat bu çağrı hükümet tarafından reddedilmişti.