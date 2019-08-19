Cebelitarık'tan çıkan İran tankeri Yunanistan açıklarında: 'El koyarsanız kötü olur!'

Daha önce Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri yola çıktı ve Yunanistan açıklarına yaklaştı. Tahran ABD’nin gemiye el koyması durumunda ‘sonuçlarının ağır olacağı’ uyarısında bulundu.

İran pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin denizlerde herhangi bir el koyma girişiminin ‘sonuçlarının ağır olacağını’ duyurdu.

İran’a ait bir tankerse Yunanistan açıklarına doğru ilerliyor. Tanker, daha önce Cebelitarık'ta alıkonulan Grace 1. Adı Darya 1 olarak değiştirilen gemiyle ilgili Yunanistan hükümeti henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, Cebelitarık'tan ayrılan tankere yönelik ABD’nin el koyma talebi üzerine “Böyle bir eylem ve bunun konuşması bile açık denizlerde nakliye güvenliğini tehlikeye atar.” sözlerini kullandı.

Musavi devlet televizyonuna verdiği demeçte, “İran, başta İsviçre büyükelçiliği olmak üzere resmi kanallar aracılığıyla, ABD’li yetkililere bu tür bir hata yapmamaları için bunun ‘ciddi sonuçlar doğuracağı’ yönünde gerekli uyarıları yaptı” dedi. İsviçre, ABD ile diplomatik ilişkisi olmayan İran’daki ABD menfaatlerini temsil ediyor.

29 Mayıs'ta yola çıktıktan sonra Cebelitarık'ta durdurulan Grace 1'in adı daha sonra Adrian Darya 1 olarak değiştirildi. Tanker tamamen yüklü ve yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyor. Kargo, on milyonlarca dolar değerinde.

Yunan sahil güvenliği, geminin nereye gittiğine dair ellerinde bir bilgi olmadığını açıkladı.

İran 19 Temmuz’da Grace 1’in İngiltere tarafından alıkonulmasından iki hafta sonra, deniz ihlalleri olduğu iddiasıyla Hürmüz Boğazı’nda İngiliz gemisi Stena Impero’yu alıkoymuştu.