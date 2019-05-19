CDU lideri Kramp-Karrenbauer: Erdoğan'a uymadığı için seçim sonucu bozuldu

Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, tekrarlanacak İstanbul seçimleri için konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU'nun genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'deki muhalefet ile dayanışma çağrısında bulundu.

CDU'nun AP seçimleri için dün Duisburg'da düzenlediği mitingde konuşan Kramp-Karrenbauer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesini değerlendirdi.

"Türkiye'de, cumhurbaşkanına uymadığı için demokratik bir kararın bozulduğunu İstanbul'da yaşadık” eleştirisini getiren Kramp-Karrenbauer, bunun güvenli ve özgür seçim düzenlenmesinin dünyanın her yerinde garantide olmadığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

İstanbul'da seçmenlerin seçilmiş ama mazbatası alınmış belediye başkanının yeni bir şansa sahip olması ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgürlük karşıtı siyasetine karşı açık bir mesaj vermek" için mücadele ettiğini söyleyen Hristiyan Demokrat lider, Almanya'da 26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimleri için halkı oy vermeye çağırırken şöyle konuştu: "Sandığa gidin ki, bu seçimin, bu oyun değerli olduğunu net şekilde gösterelim ve oyumuzu bu özgürlüğe sahip olmayan Türkiye'deki muhalefet için de verelim. Bu da bir dayanışma işaretidir."

Merkel'in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıklamasına koşut bıraktığı parti liderliğini CDU içinde yapılan oylama sonucunda 7 Aralık 2018'de Kramp-Karrenbauer devralmıştı.