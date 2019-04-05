Çavuşoğlu’nun ’ortak çalışma grubu’ teklifine Pentagon’dan ret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun S-400’ler konusunda ABD’ye ‘ortak teknik çalışma grubu’ teklifine Pentagon’dan ‘gerekli görmüyoruz’ yanıtı geldi.

NATO’nun 70. kuruluş yıldönümü kapsamındaki toplantılara katılmak üzere ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun S-400’ler konusunda "ortak teknik çalışma grubu" teklifine Pentagon’dan “gerekli görmüyoruz” yanıtı geldi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alınmasına yönelik anlaşmanın tamamlanmış bir anlaşma olduğunu belirtmiş ve S-400’lerin ABD’nin F-35’leri ve NATO sistemleri için risk teşkil etmediğini güvence altına almak için ABD’ye “ortak teknik çalışma grubu” kurmayı teklif etmişti.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Eric Pahon, dün yaptığı açıklamada böyle bir çalışma grubu kurmayı "şu aşamada gerekli görmediklerini" söyledi. “Şu aşamada teknik bir çalışma grubu gerekli değil” diyen Pahon, bunun “ABD’nin soruna çözüm olarak düşündüğü bir yol da olmadığını” kaydetti.

Öte yandan önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Çavuşoğlu dün de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile 40 dakika süren bir görüşme yaptı.

POMPEO: İLERİ DÖNÜK BİR YOL BULACAĞIMIZDAN EMİNİM

Pompeo dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile S-400 konusundaki görüşmelerine devam edeceklerini belirterek “Washington ile Ankara arasında gelecekteki işbirliğine dair fırsatlar olduğunu” kaydetti.

Pompeo “Görüşmeleri sürdürüyoruz. Sanırım Türk hükümeti ABD’nin pozisyonunu gayet iyi anlıyor. Bizim pozisyonumuz değişmedi” dedi.

Pompeo “ABD ile Türkiye’nin yakın bir biçimde birlikte çalışması için büyük fırsatlar var ve dün Türk Dışişleri Bakanı ile iyi ve uzun bir görüşme yaptım. İleriye dönük bir yol bulacağımızdan çok eminim” diye konuştu.

Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada “S-400’lerin tamamen Türkiye’nin kontrolünde olacağını ve bunların NATO sistemlerine F-35 dahil herhangi bir tehdit oluşturmayacağını başından beri söylüyoruz. Zaten Rusya ile ilk şartımız da buydu ve NATO sistemlerine entegre edilmeyeceği gibi NATO sistemlerine ve bizim sistemlerimize bir risk veya tehdit oluşturmayacak” demişti.

NATO GENEL SEKRETERİ: ULUSAL KARAR

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400 alımı konusunda Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığın giderilmesinden umutlu olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, NATO’ya üye ülkelerin kendi savunma kapasitelerine karar vermelerinin “ulusal bir karar” olduğunu söyledi.

Bunun NATO müttefikleri arasında büyük anlaşmazlık konusu söyleyen Stoltenberg, NATO’nun bu konulara çözüm sunacak platformu sağladığını belirterek ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığın çözümü için umutlu olduğunu kaydetti.

