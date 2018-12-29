Çavuşoğlu'ndan 'Rusya ve İran'la yakın işbirliğine devam' açıklaması

Türkiye’den üst düzey diplomatlar ve askeri yetkililer, Suriye ordusunun girdiği Menbiç’teki gelişmeleri Rus mevkidaşlarıyla görüşmek için Moskova’da bir araya geldi. Görüşme bir buçuk saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'la bugün Moskova'da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek üzere bir araya geldi.

Türk heyetinde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

​Sputnik'in aktardığı habere göre toplantı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatında Suriye konusunda yakın iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, "Bu sayede siyasi sürece dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik" dedi.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya'ya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Bundan sonra da Rus ortaklarımızla Suriye'de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerimize bölgesel konularda çok önem verdiği için bizi gönderdi" diye konuştu.

ŞOYGU: ABD SURİYE'DEN ÇEKİLMESİNİ VE FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ GELİŞMELERİ ELE ALACAĞIZ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, "İdlib'in yanı sıra İstanbul'da vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesini ve Fırat'ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerin içeriğine ilişkin çok bilgi paylaşılmadı ancak, YPG'nin Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin'in geri alınması, Menbiç'in de korunması için Şam'ın asker göndermesini istemesi sonrası Suriye ordusunun dün Menbiç'e girmesinin, gündem maddelerinden biri olacağı biliniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'daki görüşmelerde Ankara'nın, Fırat Nehri'nin doğusu ve Menbiç'e yönelik harekat planlarının ele alınacağını ve son gelişmeler ışığında Suriye'deki durumun geleceğinin her iki taraf için de netliğe kavuşturulacağını söylemişti.

Moskova'daki görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın askerleri Suriye'den çekme kararının ardından YPG güçlerinin korunması için Şam'dan yardım istediği Menbiç'e Suriye ordusunun girerek bayrak dikmesini izleyeceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu gelişmenin ardından Suriye hükümetinin "psikolojik eylemler içerisinde olduğunu" ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Suriye hükümetinin Menbiç'te yeniden kontrol sağlamasını olumlu olarak değerlendirdiği açıklanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SURİYE'DEN TEMİZLENMEDİ KONUSUNDA ORTAK İRADEMİZ VAR

Bir buçuk saat süren toplantının ardından Çavuşoğlu "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var. Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran'la yakın işbirliğine devam edeceğiz. Biz Astana garantörleri olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız" şeklinde açıklama yaptı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Suriye'de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık" dedi.