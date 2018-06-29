Çavuşoğlu'ndan AB'ye: 3 milyarı gecikmeden ödeyin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'ye sığınmacılar konusunda taahhüt ettiği 3 milyar avronun 'gecikmeden ödenmesini' istedi.

Sığınmacı sorununa ilişkin tartışmaların damgasını vurduğu Avrupa Birliği zirvesinde, AB ve AKP hükümeti arasındaki anlaşma da gündeme geldi.

AB, sığınmacıları kendi sınırları içerisinde tutması ve AB'ye akışı engellemesi için Türkiye'ye 3 milyar avro taahhüt etmişti. Ancak Türkiye'de kalan sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için verildiği ifade edilen 3 milyar avronun teslimatı İtalya'nın vetosu sebebiyle engellenmişti.

AB zirvesi kapsamında dün gerçekleşen 10 saatlik toplantıda, İtalya'nın Türkiye'ye verilecek fonu onaylamak için şart koştuğu Afrika'ya ayrılan fonunun büyütülmesi talebi karşılandı. Böylece Türkiye'ye 3 milyart avronun teslim edilmesi karar altına alındı.

ANKARA'DAN İLK YANIT

Katıldığı bir TV programında AB zirvesinde alınan karar hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3 milyar euroluk mali desteğin gecikmeden ödenmesini umut ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "İlk 3 milyar euro 2016 sonucu olarak aktarılacaktı ancak henüz hepsi gelmedi. Son dönemde hızlandırıldı. 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar euronun onayı çıktı. Umarım para aktarma hızı bu kez daha hızlı olur" açıklamasında bulundu.

'OLUMLU ADIMLAR ATILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ'

AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Avusturya ile AB sürecinde olumlu adımlar atılacağına inanmadığını söylerken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Avusturya dönem başkanlığı var. Bu dönemde olumlu adımlar atılacağını düşünmüyoruz. Özellikle fasılların açılmasında önemli bir adım beklemiyoruz. Vize konusunda 6 kriter düştü. Yol haritası konusunda ne yapacağımızı konuşacağız. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi var ki, iki tarafın da yararına. Fasıl açılması siyasi konu oldu, bunlar teknik konular değil artık. Avusturya dönem başkanlığı sona erdikten sonra daha olumlu bir sonuç olacağını düşünüyoruz"





