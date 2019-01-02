Çavuşoğlu: Yunanistan 'şımarık çocuğuna' sahip çıksın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdenizde artan gerilimde Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u işaret ederek Yunanistan'a 'Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı Savunma Bakanı Panos Kammenos konusunda "Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın'' sözleriyle hedef aldı.

‘ADACIĞA, KAYACIĞA ÇIKMAYIN’

Doğu Akdeniz’de yaşana gerilimleri “Ege'de oldubittilere izin vermiyoruz” sözleri ile değerlendiren Çavuşoğlu, “Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var; Milli Savunma Bakanı'na öyle söylüyorlar 'Bizim şımarık çocuğumuz' diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim de güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu esasen son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken böyle gerginliği artırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir kayacığa ya da bir adacığa çıkmaya çalışmanızın bir faydası yok size bir şey getirmez” dedi.