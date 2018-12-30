Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın eski Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Adil el-Cubeyr ile telefonda görüştü. Görevden alınan el-Cubeyr, Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın eski Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile telefonda görüştü.

Bakanlık yetkilileri görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi vermezken, görüşmenin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olduğu ileri sürülüyor.

Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından yapılan kabine değişikliği kapsamında perşembe günü görevden alınmış, yerine İbrahim Abdülaziz el-Assaf getirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Adil el-Cubeyr'in Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandığı açıklanmıştı.

