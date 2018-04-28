Çavuşoğlu: Suriye'de askeri çözüm yasadışı olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da İran ve Rus mevkidaşlarıyla yapılan toplantıda Suriye'de askeri çözümün yasadışı olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Dışişleri Bakanlarının Suriye gündemli toplantısına katılmak üzere Moskova’ya gitti.

Ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ikili görüşmelerde bulunan Çavuşoğlu daha sonra üçlü bakanlar toplantısına katıldı.

Reuters'ın haberine göre Çavuşoğlu, toplantıda Suriye'de herhangi bir askeri çözümün yasadışı ve sürdürülemez olacağını söyledi.

Çavuşoğlu üç ülkenin "Suriye halkına yardım etmek için birlikte çalışabileceğini ve siyasi çözüme ulaşılması için yeni bir hamle gerektiğini" kaydetti.

14 Nisan'da ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarına Türkiye Dışişleri Bakanlığı "tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" diyerek destek vermişti.