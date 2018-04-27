Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesiyle ilgili ABD'den yazılı açıklama

Brüksel'deki Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, ABD Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşına Türkiye'de tutuklu bulunan çalışanlarıyla ilgili endişesini dile getirdiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'yla görüşmesinde tutuklu ABD vatandaşları ve çalışanları için endişesini dile getirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Amerika'nın Sesi'nde yayımlanan habere göre, görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yazılı açıklama yaparak, iki bakanın görüşmelerinde Suriye ve bir dizi ikili konuyu ele aldıklarını belirtti.

Sözcü Nauert’ın açıklamasına göre, Pompeo Türkiye’de hapiste tutulan Amerikan vatandaşları ve ABD misyonundaki yerel çalışanlardan duydukları kaygıyı aktardı.

Görüşmede Menbiç konusunun da konuşulduğunu belirten Nauert, iki bakanın, bu konuda daha önce yapılan görüşmelere dayanarak, ileriye dönük ortak bir çözüm yolu bulmak amacıyla oluşturulan ikili sürece desteklerini yeniden doğruladığını kaydetti.

