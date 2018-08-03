Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi gerçekleşti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki ikili görüşme TSİ 07.30'da Singapur'da başladı.
Görüşme ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sebebiyle önem taşıyor.
Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasını isteyen ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım getirmişti.
AKP'li yetkililer ABD'ye yanıt verileceğini duyurmuştu.
'MUTABIK KALINDI'
Reuters'ın aktardığına göre bakanlar, sorunların çözümü konusunda mutabık kaldı.
Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.
'YAPTIRIMLAR CİDDİYETİMİZİN GÖSTERGESİ'
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.
Pompeo, "Yaptırımlar, ciddi olduğumuzun göstergesi" diyerek, Brunson'un tahliyesini talep ettiklerini yineledi.