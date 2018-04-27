Brüksel'deki NATO toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada 'Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde Afrin'de olduğu gibi müdahale ederiz' dedi. Menbiç'te takvime dayalı atılması gereken adımlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu 'Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz' dedi.

Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" dedi.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından soruları yanıtladı.

Görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik" dedi.

Çavuşoğlu "Menbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle ikili ilişkilerimizde gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız. Yol haritası uygulanırsa askeri müdahaleye gerek kalmayacak, YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Pompeo'yu kararlı gördüm, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Menbiç'te takvime dayalı atılması gereken adımlar var. Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz" ifadeleri kullandı.

RAHİP BRUNSON ve S-400'LER

"Münbiç'te Fransa veya İngiltere yok, ABD ile beraber hareket edeceğiz" diyen Çavuşoğlu Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Brunson ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Rahip Brunson konusu hukuki bir konu. Böyle hukuki konularda birbirimizi tehdit etmeye gerek yok. Her anlaşamadığımız konuda böyle tehditvari açıklamalar olmaz. Bizim de karşı adımlarımız olur. Hiçbir taraf bundan kârlı çıkmaz. Her konuyu samimi bir şekilde konuşmamız lazım."

Görüşmede S-400 konusunun da gündeme geldiğini belirten Çavuoğlu "Süreci anlattık. Sizden almak istedik, mümkün olmadı dedik. Biz yaptırımla ilgili yasa çıkmadan önce bu süreci tamamladık. Bundan sonraki süreçte Patriot veya diğer hava savunma sistemleri, müttefiklerimizden engelsiz bir şekilde iyi teklif gelirse niye değerlendirmeyelim. 'S-400 alırsan yaptırım uygularım' bize işlemez. S-400'le ilgili süreç tamamlandı. Ama bizim daha da ihtiyacımız var hava savunma sistemine" diye konuştu.