Çavuşoğlu Katar’da konuştu: Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmayacağız

Katar’daki 18. Doha Forumu’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmayacağını söyledi. Çavuşoğlu Katar’a yaptırımlar hakkında da ‘kabul edilemez’ yorumunda bulundu.

18. Doha Forumu’na katılmak üzere gittiği Katar’ın başkenti Doha'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Cemal Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmayacağını söyledi.

Körfez ülkelerinin Katar’a yaptırımlarıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Yaptırımlar kabul edilemez" dedi.

Konuyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, “Katar, ekonomisini çeşitlendirmek için en iyi adımları atıyor ve her geçen gün daha fazla kendine yeter hale geliyor. Bazen kötü bir deneyim bin nasihatten iyidir. Katar küresel çapta aktiftir, Katar ekonomisi büyüyor, Katar güçleniyor. Bu, yapay bir kriz. Yaptırımlar kabul edilemez. Ortadaki sorun ne olursa olsun, biz yaptırımın her türlüsüne karşıyız. Umarım bu sorunlar en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

‘SUUDİ SORUŞTURMASINDA ELDE EDİLENLERİ BİLMİYORUZ’

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruya ise Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim tarafımızdan yürütülen soruşturmanın gayet şeffaf ve güvenilir olduğunun altını net bir şekilde çizdi. Suudi tarafın yürüttüğü soruşturmada elde edilenlere ilişkin bizde bir bilgi yok. O soruşturma da şeffaf ve güvenilir olmalı. Türkiye bu konunun peşini bırakmayacak, sonuna kadar üzerine gidecek" yanıtını verdi.