Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı'ndan Suriye görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığı duyuruldu.

ABD tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Pompeo, Türkiye'nin Suriye sınırında söz konusu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik taahhüdünü yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, "(Bakanlar) ABD güçlerinin Suriye'den maksatlı ve koordineli bir şekilde çekilmesinin parçası olarak ABD ile Türkiye arasındaki dayanışmanın önemi konusunda mutabık kaldı. Bakan Pompeo, ABD'nin, hem ABD hem de IŞİD ile mücadele küresel koalisyonu ile çalışan kuvvetlerin korunmasına verdiği önemi vurgularken, Türkiye'nin Suriye sınırında söz konusu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik taahhüdünü yineledi." ifadesini kullandı.

Palladino, görüşmede ayrıca, Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşı Serkan Gölge ve diğer konsolosluk çalışanların durumunun da ele alındığı kaydedildi.

Hatay'da görülen 'FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.