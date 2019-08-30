Çavuşoğlu: F-35 programının bir parçasıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Rusya'dan uçak satın almayı planladığımızı söylemedik. F-35 programının bir parçasıyız’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya’dan savaş uçağı almayı planladıklarını söylemediğini belirterek “F-35 programının bir parçasıyız” dedi.

Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Rusya’dan uçak satın almayı planladığımızı söylemedik. Biz, Norveç’in de partnerlerden biri olduğu F-35 programının bir parçasıyız” dedi.

Türkiye’nin F-35’leri alabilmek için ciddi bir ödeme yaptığını ve bu uçakları satın almak konusunda hâlâ ısrarcı olduğunu belirten Çavuşoğlu “Öte yandan, daha önce de söylediğim gibi, en kötüsü olarak eğer F-35’leri satın alamazsak, savaş uçaklarına ihtiyacımız olduğundan, diğer alternatifleri arayacağız. Bu durumda kimse Türkiye’yi şu ya da bu ülkeden savaş uçağı aldı diye suçlayamaz” dedi.

