Çavuşoğlu bugün Moskova'da: İdlib'i görüşecekler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Moskova’da ağırlıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Moskova’da ağırlıyor.

Görüşme için Moskova'ya giden Çavuşoğlu'nun en önemli gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler.

Çavuşoğlu Moskova'ya varışını tweet mesajıyla duyurdu ve "Suriye’de barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak çabalar ile Türkiye-Rusya’nın gündemindeki diğer konuları ele alacağımız ziyaretimiz için Moskova’dayız" dedi.

Lavrov, Çavuşoğlu'ndan sonra 29 Ağustos’ta da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’le biraraya gelecek. Görüşmelerde yine Suriye’deki gelişmeler ve İdlib’deki durumun ele alınması bekleniyor.

Çavuşoğlu ve Lavrov son olarak 14 Ağustos’ta Ankara’da biraraya gelmişti.