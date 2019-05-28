Çavuşoğlu, Barzani’yi tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı seçimini kazanan Neçirvan Barzani’yi telefonla arayarak tebrik etti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani, IKBY parlamentosunda başkanlık seçimi için düzenlenen ve 81 milletvekilinin hazır bulunduğu oturumda, 68 oy alarak başkan seçilmişti.
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), KDP’nin müzakere sürecinde verdiği vaatlere bağlı kalmadıkları gerekçesiyle oturumu boykot ederek oylamaya katılmamıştı.