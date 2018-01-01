Çavuşoğlu: Almanya isterse yakınlaşırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ile ilişkileri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da DPA'ya konuştu. Çavuşoğlu "Türkiye'nin Almanya ile bir sorunu yok. Ama Almanya'nın Türkiye ile bir problemi var ve Almanya Türkiye'ye saldırmak için fırsatı kaçırmıyor" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "Almanya bize doğru bir adım atarsa Türkiye Almanya'ya doğru iki adım atar. Bu zayıflık değil, bilakis kalpten gelen bir şey. Ama Almanya Türkiye'yi tehdit ederse Türkiye de buna karşı gerekeni yapar" şeklinde konuştu.

Türkiye'de tutuklu bulunan Deniz Yücel hakkında konuşan Çavuşoğlu yargıya müdahale edemeyeceklerini söylerken "Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda cesaretlendirebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık. Ancak bize söylenen, durumun karmaşık olduğu ve soruşturmaların sürdüğü. Bu nedenle süreç uzuyor. Bu kişisel bir şey değil. Suçlamalar çok ciddi. 2015 yılından bu yana Türkiye'de gazeteci olarak akreditasyonu yok. Bu nedenle gazetecilik nedeniyle tutuklanmadı ki zaten akreditasyonu yok. Ama kim Türkiye'de tutuklanıyor ya da problem yaşıyorsa Almanya'da kahraman oluyor. Neden? Almanya dünyadaki en büyük insan hakları savunucusu mu? Hayır. Ben Almanya'daki insan hakları ihlallerinden binlerce örnek verebilirim.”