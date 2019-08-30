Çavuşoğlu 'Alıkonulan tanker Lübnan’a gidiyor' dedi, Lübnan'dan yalanlama geldi

Cebelitarık’ta İngiltere tarafından alıkonulmasının ardından gündeme gelen İran petrol tankeri Adrian Darya 1’in durumu hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, "Adrian Darya 1" petrol tankerinin İskenderun'a değil, Lübnan'a gitmekte olduğunu iddia etti.
LÜBNAN İDDİAYI YALANLADI
Çavuşoğlu’nun açıklamasının ardından Reuters’a konuşan Lübnan Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, "Tankerin limanlarımızdan birine gelmekte olduğu konusunda bilgi sahibi değiliz" dedi.
İran'ın sattığını açıkladığı, eski adıyla "Grace 1" gemisi, Cebelitarık'tan serbest bırakıldıktan sonra öncelikle Yunanistan'a karasularına girmeye çalışmış, ancak ABD'nin yaptırım tehdidi nedeniyle rotasını Türkiye, Mersin'e çevirmişti.
Dün rotasının değiştirilerek Mersin'e gitmeyeceği öğrenilen geminin, bugün bir kez daha rota değiştirerek İskenderun limanına gitmekte olduğu belirtilmişti.