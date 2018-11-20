Çavuşoğlu ABD'de: Kaşıkçı cinayetinde işbirlikçi bilinen bir kişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı, ayrıca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin konuların da gündeme geldiği belirtildi.

Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BRUNSON SONRASI OLUŞAN POZİTİF İVME...'

Pompeo, "Andrew Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mike Pompeo ayrıca, Kaşıkçı cinayetini, Suriye'deki sorunlar konusunda iş birliğini ve Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülük ettiği barış sürecini destekleme konusunu da görüştüklerini belirtti.

'TRUMP'A İLETİLMEK ÜZERE 84 İSİM VERDİK'

Mevlüt Çavuşoğlu ise görüşmede Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin bir liste verildiğini aktardı:

ABD'den iade edilmesini istediğimiz 84 kişinin isim listesini verdik. Zaten bu listeyi telefon görüşmesinde Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica etmişti. Ve Trump'a iletilmek üzere listeyi verdik. O listeyi Pompeo’ya da Bolton'a da verdik. İkili görüşmelerde bu konu gündeme geldiği zaman, bu konuya ciddi olarak bakacaklarını söylediler. Zaten FETÖ'nün kendisi dahil, 84 kişinin isim listesini de bu sebepten dolayı istedi.

'İŞBİRLİKÇİ BİLİNEN BİR KİŞİ'

Kaşıkçı cinayeti hakkında soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD ile "işbirliği içerisinde yürütülecek soruşturma sürecini" şu sözlerle paylaştı:

Kaşıkçı'yı öldürüp parçalara ayırdıklarını kabul ediyorlar. İşbirlikçi bilinen bir kişi. Robot resminden çok kimliği bize bildirilmelidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyoruz. Kavga ile öldürülmediği belli. Kaşıkçı önceden planlanarak öldürüldü. Gösteriyor ki bu işi yapan bu işi zevk alarak yapıyor. Kavga sonucu öldürüldü açıklaması bir çelişkidir. Neden işbirlikçi ayarlandı? İşbirlikçi ayarlandı ve ceset onlara verildi, onların açıklamasına göre. Tüm bunların aydınlatılması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın haberinin olabileceğini söylemişti.