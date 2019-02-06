Çavuşoğlu: ABD Suriye’den koordineli olarak çekilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da ‘IŞİD Karşıtı Koalisyon’un dışişleri bakanları toplantısında yaptığı konuşmada 'Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır” dedi.

Washington’da 79 ülkeden temsilcilerin katıldığı “IŞİD Karşıtı Koalisyon” dışişleri bakanları toplantısının açılış oturumunda konuşan Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecine ilişkin "Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını temizleme ve ABD'nin Suriye'den çekilme süreci sistemli ve koordineli bir şekilde yapılmalıdır. Teröristlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşularının ulusal güvenliğini baltalamak için kullanabileceği güç boşluklarından kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye, Irak ve Suriye'nin istikrarına yardımcı olmak için her şeyi yapmaya hazırdır" diye konuştu.