Çavuşoğlu: ABD Patriot satmak istemezse yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz

Bir grup ABD'li senatör, New York Times gazetesinde yayımladıkları ortak makalede, Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında bir seçim yapması gerektiğini, hem Rus hava savunma sistemi S-400'lere hem F-35 savaş uçaklarına aynı anda sahip olamayacağını belirtti.
Kaleme alınan makalede, S-400 füze savunma sistemini kabul etmesi durumunda Türkiye'ye ABD yasaları uyarınca yaptırım uygulanacağını belirtiliyor.
'F-35 OLMAZSA İHTİYACIM OLAN UÇAĞI BAŞKA YERDEN ALMAK DURUMUNDAYIM'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu senatörlerin kaleme aldığı makaleye yanıt verdi. Çavuşoğlu Patriotlara ilişkin, 'ABD bize Patriot vermezse biz yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz' diye konuştu.
F-35'lere ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, 'F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım' dedi.