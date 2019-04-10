Çavuşoğlu: ABD Patriot satmak istemezse yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerin New York Times gazetesinde yayımlanan makalesine yanıt verdi. Çavuşoğlu, 'ABD bize Patriot vermezse biz yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım' dedi.

Bir grup ABD'li senatör, New York Times gazetesinde yayımladıkları ortak makalede, Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında bir seçim yapması gerektiğini, hem Rus hava savunma sistemi S-400'lere hem F-35 savaş uçaklarına aynı anda sahip olamayacağını belirtti. Kaleme alınan makalede, S-400 füze savunma sistemini kabul etmesi durumunda Türkiye'ye ABD yasaları uyarınca yaptırım uygulanacağını belirtiliyor. 'F-35 OLMAZSA İHTİYACIM OLAN UÇAĞI BAŞKA YERDEN ALMAK DURUMUNDAYIM' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu senatörlerin kaleme aldığı makaleye yanıt verdi. Çavuşoğlu Patriotlara ilişkin, 'ABD bize Patriot vermezse biz yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz' diye konuştu. F-35'lere ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, 'F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım' dedi.