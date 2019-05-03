Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimiz sadece S-400 ya da F-35’e bağlı değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin yalnızca S-400 ya da F-35’e bağlı olmadığını söyledi, ‘Bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konularda bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, S-400’lerle ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin savunma sistemine acil ihtiyacı olduğunu ve ABD ile NATO üyesi ülkelerden bu sistemi satın alamadıklarını, Rusya’nın ise en uygun teklifi verdiğini belirtti. Çavuşoğlu "Biz S-400 ile ilgili anlaşma sürecini tamamladık. Bu bitmiş bir anlaşmadır" dedi.

S-400'ün NATO sistemlerine ve F-35'lere tehdit oluşturabileceği yönündeki iddiaları doğru bulmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, S-400'lerin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacağını kaydetti.

ABD’ye bu konuda ortak çalışma grubu kurma teklifinde bulunulduğunu söyleyen Çavuşoğlu “Başkan Trump da geçmişte Amerika'nın Türkiye'ye patriot bataryalarını satamadığını söylüyor ve bundan dolayı Türkiye'nin S-400 aldığını da kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ZİYARET TARİHİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Trump'ın Türkiye'ye gelmek istediğini ve ziyaretin tarihinin görüşüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu "Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400 ya da F-35'e bağlı değil. Bunlar tabii ki önemli. Suriye'den Amerikan askerlerinin çekilmesi dahil birçok bölgesel ve ikili konularımız var. Yani bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konularda bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz" diye konuştu.

STOLTENBERG ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığında bir heyetin Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Çavuşoğlu, heyetin önce Ankara’ya daha sonra da Hatay'a geçeceğini söyledi. Çavuşoğlu Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da görüşeceğini kaydetti.

AB İLE GÖÇ ANLAŞMASI

AB ile Türkiye arasında yapılan göç anlaşması hakkında ise Çavuşoğlu "AB ile yaptığımız anlaşma gereği 2018'in sonuna kadar 3 artı 3,6 milyar avronun bu göçmenler için aktarılması gerekiyordu. Şu ana kadar bu miktarın sadece yaklaşık 2 milyar avrosu aktarılabildi. Yani toplam rakamın üçte biri. Burada bir yavaşlık var. Bunu AB de kabul ediyor. Süreci hızlandırmak için birlikte çalışıyoruz ama AB'nin de bürokrasisinin de çok yavaş olduğunu söylemem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşü konusunda ise "Önümüzdeki süreçte Amerika'yla, Rusya'yla ve diğer ülkelerle koordine ettiğimiz, müzakere ettiğimiz güvenli bölgeleri oluşturabilirsek, milyonlarca mülteci geri dönebilir” diye konuştu.