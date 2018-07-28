Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bugün de telefonla görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson serbest bırakılmadığı takdirde yaptırım uygulayacakları tehdidinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikinci kez bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları tehditlerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ikinci kez telefonla görüştü.

Trump ve yardımcısı Pence, önceki gün Twitter'da yaptıkları açıklamalarda, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söylemişlerdi. Türkiye açıklamalara tepki göstermişti. Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, aynı gün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu ile Pompeo'nun bugün de telefonla görüştüğü açıklandı ancak görüşmenin içeriği hakkında bir bilgi verilmedi.