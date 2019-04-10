Castro'dan ABD saldırganlığına tepki

Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro, meclis toplantısında yaptığı konuşmada ABD'nin saldırgan politikalarını kınadı.

Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro, bugün yürürlüğe giren yeni anayasa için yapılan meclis toplantısında ABD'nin Küba ve Venezuela'ya uyguladığı saldırgan politikaları kınadı.

"ABD yönetimine Küba'nın korkmadığını ve dış müdahale olmadan ülkemizi inşa etmeye devam edeceğimizi söyledik" diyen Castro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetinin "takdire şayan" bir direniş gösterdiğini belirtti.

Castro, Küba'nın önceliğinin ekonomi ve ABD saldırganlığına karşı savunma olduğunu vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cumartesi günü Houston'da yaptığı konuşmada "Venezuela'yı Küba tahakkümünden kurtaracağız" ifadesini kullanmıştı.