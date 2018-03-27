Canlı arı akupunkturu yaptıran bir kadın yaşamını yitirdi

J Investing Allergol Clin Immunol dergisinin 2018 yılı ilk sayısında, canlı arı akupunkturu yaptırdıktan sonra ciddi alerjik reaksiyon nedeniyle yaşamını yitiren 55 yaşındaki kadın hastayla ilgili bir makale yayımlandı.

J Investing Allergol Clin Immunol dergisinin 2018 yılı ilk sayısında, canlı arı akupunkturu yaptırdıktan sonra ciddi alerjik reaksiyon nedeniyle yaşamını yitiren 55 yaşındaki kadın hastayla ilgili bir makale (case report) yayımlandı.

Olay bir apiterapi merkezinde gerçekleşti. Apiterapi arılarla sütüyle tedavi anlamına geliyor ve AKP’nin "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği"nde de yer alıyor.

Hayatını kaybeden kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu, söz konusu kliniğe iki senedir ayda bir sıklıkta, kas ağrılarının ve stresinin tedavisi için devam etmekte olduğu, öncesinde herhangi bir alerjik şikayetinin bulunmadığı belirtiliyor. Apiterapi, bu olayda, canlı arıların hastayı sokmasının sağlanması yoluyla uygulanıyordu.

Son seansta tedavi sırasında aniden solunum sıkıntısı gelişti, hasta hızla bilincini kaybetti, çağrılan ambulans 30 dakika içinde kliniğe yetiştiyse de ölüm engellenemedi. En kötüsü klinikte ani alerji durumuna müdahale etmek için gereken ilaç seti yoktu.

Arı akupunkturu Çin ve Güney Kore’de yaygın olarak kullanılıyor. Bu yöntemin artrit, multiple skleroz, HIV, depresyon gibi hastalıkların tedavisinde bile işe yaradığı iddia ediliyor. Tahmin edileceği gibi bu iddiaları kanıtlayan herhangi bir bilimsel araştırma bulunmuyor.

Kaynaklar:

http://www.jiaci.org/summary/vol28-issue1-num1571

https://sciencebasedmedicine.org/a-woman-dies-from-a-severe-allergic-reaction-after-live-bee-acupuncture-session/