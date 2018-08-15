Çanakkale kampında Kıbrıslı gençlere küfür ve hakaret

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çanakkale'deki kampına katılan Kuzey Kıbrıslı öğrenciler, bakanlığın atadığı kamp sorumlularının küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. 11-14 yaşlarındaki öğrencilere 'Bizim gençlerimiz gelemezken size özel uçak veriliyor' sözleriyle hakaretler yağdırılan kampa tepkiler iki ay önce başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl Çanakkale’de düzenlediği kampa Kuzey Kıbrıs’tan katılan öğrenciler kamp sorumlularının küfür ve hakaretlerine mağruz kaldı.

Kuzey Kıbrıs’tan dört ortaokulun, yaşları 11 ile 14 arasında değişen öğrencilerinin katıldığı kampta, öğrencilerin “yaramazlık” yaptığını öne süren sorumluların, onlara küfür ve hakaretler savurduğu ses kayıtları Havadis gazetesi tarafından yayınlandı.

'TÜRKİYE GENÇLERİ BURAYA GELEMİYORKEN, SİZE ÖZEL UÇAK VERİLİYOR'

Çocuklara edilen küfürlerin ardından “Türkiye Cumhuriyeti gençleri buraya gelemiyor, siz Kıbrıs’tan özel uçakla getiriliyorsunuz” sözleri ile sürdürülen hakaretler hakkında soruşturma başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit yaptığı açıklamada “TC yetkililerine bunun bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu belirtip, ilgili görevlinin derhal görevinden uzaklaştırılmasını istedik. Bu kişi bir daha böyle bir organizasyonda görev almayacak!” ifadeleri ile soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

KAMPA VE ORGANİZATÖRLERE TEPKİ İKİ AY ÖNCE VERİLMİŞTİ

Mayıs ayında Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada Çanakkale kamplarının kapsamı genişletilerek devam ettirilmesini eleştirilmiştir. “Kıbrıslı Türk’ün varlığına, eğitimine, kültürüne, değerlerine, nüfus yapısına ve yasalarına karşı yapılan saldırılara karşı dur deme” çağrısı yapan sendika “Kuzey Kıbrıs Hükümeti yetkilileri, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini dayatmalara boyun eğdiğiniz zaman hedeflenen toplumsal dönüşüme katkı koyduğunuzun farkında mısınız?” sorusunu yöneltmişti. Bu açıklama üzerine, TC Milli Eğitim Bakanlığının "elçilik memuru" da daha öncesosyal medya üzerinden sendikaya hakaretler yağdırmıştı.