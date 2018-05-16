Cambridge Analytica verilerini Rusya'yla paylaşmış

Facebook verilerini usulsüz kullanması ve seçimlere müdahaleleriyle gündeme gelen Cambridge Analytica'nın Rus istihbaratı bağlantılı şirketlerle veri paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Şirkete dair bilgi veren Christopher Wylie ABD Senatosu'na verdiği ifadede şirketin verilerinin Rus istihbaratının elinde olduğuna inandığını söyledi.
Wylie, Facebook verilerini toplamalarına yardımcı olan Rus kökenli ABD'li araştırmacı Aleksandr Kogan'ın aynı zamanda Rusya tarafından fonlanan projelerde çalıştığını belirtti.
Wylie, Kogan'ın "davranışsal bilimlere" ilişkin projelere de dahil olduğunu söyledi.
Rus istihbaratının elindeki veriler ve kaynakları sebebiyle Cambridge Analytica'yı hedeflemiş olabileceği düşünülüyor.