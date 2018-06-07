Cambridge Analytica direktörü 'ABD seçimlerini konuşmak' için Assange ile buluşmuş

Cambridge Analytica direktörü Brittany Kaiser'in, 'ABD seçimlerini görüşmek' için WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile buluştuğu, ayrıca WikiLeaks'e ödeme yaptığı belirtiliyor.

ABD seçimlerine müdahale iddialarıyla, veri ihlaliyle ve başka skandallarla gündeme gelen Cambridge Analytica'nın direktörlerinden Brittany Kaiser'in, ABD seçimlerini görümek için WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile buluştuğu ortaya çıktı.

Guardian'ın aktardığına göre geçtiğimiz yıl yaşanan buluşmanın yanı sıra, Kaiser WikiLeaks'e kriptopara ödemeleri ve bağışlarda bulundu.

Konuyla ilgili bilgilerin ABD ve İngiltere'de süren meclis soruşturmalarına geçtiği belirtilirken, ABD'de sürmekte olan "seçimlere müdahale" soruşturmasında WİkiLeaks'in ismi önceden de geçiyordu. Ancak WikiLeaks ve Cambridge Analytica arasındaki bağ geçtiğimiz yılın Ekim ayında kurulmuştu.

Cambridge Analytica'nın sızan Hillary Clinton yazışmalarının dağıtımı ve endekslenmesi konusunda WikiLeaks'e yardımcı olmayı önerdiği ortaya çıkmıştı. Assange, bu teklifi geri çevirdiklerini açıklamıştı.

Assange ile Kaiser arasındaki görüşmenin Assange'ın bulunduğu Ekvador büyükelçiliği ziyaret kayıtlarında olduğu söyleniyor. Kayıtlara göre Kaiser, Assange'ı 17 Şubat 2017 tarihinde ziyaret etmiş.

Kaiser'in WikiLeaks'i "favori hayır kurumu" olarak nitelediği ve bağışlarını gerekçelendirmek için bunu sebep gösterdiği aktarılıyor.