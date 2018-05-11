Cambridge Analytica CEO'su, İngiltere Parlamentosu’nda sorgulanacak

Facebook skandalının ortaya çıkmasının ardından geçen hafta kapanan siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın eski CEO'su Alexander Nix, 6 Haziran'da İngiltere Parlamentosu tarafından sorgulanacak.

İngiltere Parlamentosunun medya komitesi, eski Cambridge Analytica yöneticisini ve Brexit kampanyası müdürünü mahkemeye çıkmadan önce meclise çağırdığını açıkladı.

Düzmece haberleri araştıran medya komitesi, son zamanlarda Cambridge Analytica ve Facebook'un, 2016 Brexit oylamasında ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinde herhangi bir rolü olup olmadığı konusuna yoğunlaştı.

Komite, Cambridge Analytica'nın eski CEO'su Alexander Nix'ten 6 Haziran'da, Brexit kampanyasının eski müdürü Dominic Cummings'den ise 22 Mayıs'ta parlamentoya gelmesini istedi.

Cambridge Analytica, Brexit kampanyası için çalıştığına dair iddialarını yalanlayarak, Trump kampanyası sırasındaysa Facebook'tan herhangi bir veri kullanmadığını açıkladı.

Daha önce de komitenin karşısına çıkan Nix'ten daha fazla kanıt sunması talep edilmişti. Nix ise Bilgi Komisyonu'nun soruşturmasının devam etmesinden dolayı meclis soruşturmasına katılmak istemediğini belirtmişti. Komite ise Nix'in meclis soruşturmasına katılması için hiçbir engelin olmadığını savundu.

Komite Başkanı Damian Collins, Nix'in 27 Şubat'taki savunmasıyla o dönemden beri elde edilen kanıtlar arasında ciddi tutarsızlıklar olduğunu açıkladı.