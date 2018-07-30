California'daki yangında ölü sayısı artıyor

ABD'nin California eyaletindeki yangını söndürme çalışmaları sürerken hayatını kaybeden kişi sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

ABD’nin California eyaletinde 5 gündür devam eden yangınları söndürme çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. Ölen 8 kişiden 2'sinin itfaiyeci olduğu, halen kayıp olan 7 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi.

Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 50 bine ulaştığı bölgede 657 ev yandı, 145 ev hasar gördü. Yetkililer, tahliye edilen evleri yağmaladıkları şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Pazartesi gününden bu yana devam eden ve yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabilen yangın, yaklaşık 350 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldı.