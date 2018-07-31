Caferi: İdlib'i ve Türkiye işgalindeki tüm toprakları geri almak hakkımız

Soçi'de düzenlenen toplantıya katılan Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ülkesinin İdlib'i̇ ve Türkiye'nin işgali altındaki tüm toprakları geri alma hakkına sahip olduğunu belirterek 'Bu konuda hiçbir taviz sözkonusu olamaz' dedi.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Soçi'de düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin İdlib dahil Türkiye'nin işgalindeki tüm toprakları geri alma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Caferi, "Bu konuda hiçbir taviz söz konusu olamaz. Çatışmasızlık bölgelerinin yürürlükte kalma döneminin sınırı var. Suriye hükümeti olmadan bu süre uzatılamaz. Türkiye'nin işgal ettiği tüm toprakları geri almak Suriye halkının meşru hakkı" dedi.



SANA'nın haberine göre, Soçi'de dün başlayıp bugün tamamlanacak olan Astana formatlı 10. toplantının sonuç bildirgesinde, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve terörizmle mücadeleye devam kararlılığına bağlılık teyit edildi.

Bildirgede Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri gerektiği değerlendirmesine de yer verildi ve Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin uluslararası kararlar temelinde devam edeceği ifade edildi.