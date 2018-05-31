Çabalar sonuç verdi, dağ gorillerinin sayısı arttı

Afrika'da kritik olarak tehlike altında olan dağ gorillerini koruma çabası sonuç verdi. Bölgedeki goril nüfusu, ölçülebilir düzeyde artış gösterdi.

Yeni bir araştırma, Afrika'nın kritik olarak tehlike altında olan dağ gorillerini koruma çabalarıyla birlikte, gorillerin sayısının 1000'i aştığını gösterdi.

Bu veri, dağ gorillerini dünyada sayıları giderek artan tek büyük maymun haline getiriyor.

2010 yılında Ruanda, Uganda ve Kongo bölgelerini kapsayan engebeli bir bölge olan Virunga Masifi'nde dağ gorili sayısı, tahminen 480'di. Bu sayı bugün, 604'e yükseldi.

Gorillerin diğer yuvası Uganda’daki Bwindi Impenetrable Milli Parkı’nın en son yayınlanan rakamları ile bir araya geldiğinde, toplam nüfus 1004 oluyor.

Dağ gorilleri turistler arasında da popüler.

Bölgenin goril nüfusu, yıllarca kaçak avlanma, hastalık ve insanların müdahalesi nedeniyle keskin bir düşüş göstermişti.