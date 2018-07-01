Büyük şirketler Hindistan'ın plastik yasağını 'yumuşatmaya' çalışıyor

Hindistan'ın Maharaştra eyaleti, tek kullanımlık plastiklere yasak getirmişti. Aralarında Amazon ve H&M'in de bulunduğu çok uluslu şirketlerin yasağı 'yumuşatmaya' çalıştığı bildiriliyor.

Hindistan'ın mali başkenti Mumbai'de barındıran Maharaştra eyaleti, tek kullanımlık plastikleri yasaklamıştı. Büyük şirketlerin bu yasağın "yumuşaması" için lobi yaptığı bildiriliyor.

Aralarında Amazon ve H&M'in de bulunduğu şirketler, yasağın "maliyetleri artıracağı" gerekçesiyle yasağa karşı çıkıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2022 yılına kadar tek kullanımlık plastiğin ülkenin tamamında yasaklanacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre plastik paketler, küresel plastik atığın neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu paketler "kullanıldıktan sonra bir kaç dakika içinde çöpe atılıyor".

Plastik yasağını engellemeye çalışan şirketler arasında Pepsi ve Coca-Cola da bulunuyor. Hindistan Plastik Poşet Üreticileri Derneği genel sekreteri Neemit Punamiya, "Hükümetten tek isteğimiz endüstriye alternatif üretmeleri için yedi yıl verilmesi" diyerek, yasağın "ertelenmesini" talep ediyor.

Pepsi ve Coca-Cola ise, yasaktan muaf tutulmak isteyerek, bunun karşılığında ödeme yapabileceklerini bildiriyor.