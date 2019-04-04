Buteflika'nın yandaşları firarda

Siyasi ömrü sona eren Abdülaziz Buteflika'nın yandaşları Cezayir'den kaçış planlarını hızlandırdı.

Cezayir'de 20 yıldır devlet başkanlığını sürdüren Abdülaziz Buteflika'nın görevi bırakmasının ardından eski başkanın yakınları ve yandaşları ülkeden kaçmaya çalışıyor. Açılacak yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle Buteflika'nın yakın çevresindeki birçok isme yurtdışı yasağı getirildi.

Cezayir'in başlıca patron örgütlenmesi olan FCE'nin eski başkanı Ali Haddad Cumartesi gecesi üstünde kendi adına düzenlenmiş iki farklı pasaportla Tunus'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı. Önceki gün de Buteflika'ya yakın iş adamlarından Reda Kuninef havalimanında iptal edilmiş pasaportla uçmaya hazırlanırken yakalanmıştı. Kuninef ailesinin üç üyesinin ülkeyi terk etmeyi başardığı biliniyor.

Güvenlik güçleri hızla birçok ismi sorgulamaya başladı. Soruşturmaların önümüzdeki günlerde yüzlerce ismi çembere alması bekleniyor.